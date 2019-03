Erfurt

Nach Gefängnisflucht: Urteil gegen 41-Jährigen

12.03.2019, 05:49 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Erfurt könnte am heutigen Dienstag das Urteil gegen den Mann fallen, der wegen seiner Flucht aus dem Suhler Gefängnis einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Angeklagt ist der 41-Jährige aber wegen bandenmäßigen Drogenhandels. Die Flucht ist nicht Bestandteil der Verhandlung. Dem Mann wird vorgeworfen, in sieben Fällen mit großen Mengen Cannabis gehandelt zu haben. Außerdem soll er rund 16 Kilogramm Marihuana gelagert haben. Der Angeklagte hat die Taten gestanden, wie ein Sprecher des Landgerichts sagte.

Dem aus Moldawien stammenden Mann war im Oktober 2017 die Flucht aus dem Gefängnis in Suhl-Goldlauter geglückt. Er soll sich bei der Arbeit in der Haftwerkstatt in einer Pappkiste versteckt haben, die abtransportiert wurde. Bei einer Kontrolle war das nicht aufgefallen.