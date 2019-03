Hanau

Brand in Hanauer Schule: 100 000 Euro Schaden

12.03.2019, 07:11 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Hanauer Gesamtschule ist in der Nacht zum Dienstag ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Die Aula der Otto-Hahn-Schule brannte aus, Klassenzimmer blieben aber verschont, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war das Feuer gegen Mitternacht in einem Mülleimer auf dem Schulhof ausgebrochen. Nun ermittle man in alle Richtungen, sagte ein Polizeisprecher. Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen. Ob der Unterricht am Dienstag stattfinden würde, stand zunächst nicht fest.