Berlin

Rudow: Jugendlicher von Auto angefahren und schwer verletzt

12.03.2019, 07:48 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Notarzt" ist an einem Einsatzfahrzeug zu lesen. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Ein 15-jähriger Junge ist am Montagabend bei einem Autounfall in Berlin-Rudow schwer verletzt worden. Der Jugendliche betrat die Johannisthaler Chaussee und wurde aus noch ungeklärter Ursache von einem Wagen angefahren, wie die Polizei mitteilte. Ein Krankenwagen brachte den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Die 33-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.