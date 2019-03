Neustadt an der Orla

43-Jähriger bei Wartungsarbeiten von Ätzmittel getroffen

12.03.2019, 08:16 Uhr | dpa

Ein Mann hat sich bei einem Arbeitsunfall in Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) schwere Verätzungen zugezogen. Der 43-Jährige habe am Montag eine Maschine in einer Produktion für elektronische Bauteile gewartet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei sei plötzlich heißes Ätzmittel ausgetreten und habe den Arbeiter am Kopf und an den Armen getroffen. Der 43-Jährige zog sich schwere Verbrennungen und Verätzungen der Haut zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Wie es genau zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.