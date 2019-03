Homberg (Efze)

Wildpark Knüll: Zwei Luchse weiter auf der Flucht

12.03.2019, 08:25 Uhr | dpa

Nachdem am Sonntag drei Luchse aus einem Gehege im nordhessischen Wildpark Knüll entkommen sind, sind zwei Tiere weiter auf der Flucht. Allerdings scheine eine Wildkamera in der Nacht zum Dienstag einen Luchs fotografiert zu haben, sagte ein Sprecher des Schwalm-Eder-Kreises. Man gehe also davon aus, dass zumindest einer der beiden Luchse in der Nacht noch im Park gewesen sei. "Wir werden sie weiter mit Futter anlocken."

Infolge des Sturms "Eberhard" war am Sonntag ein Baum auf das Luchsgehege gestürzt und hatte den Zaun niedergedrückt. Ein Tier konnte bereits durch Futter wieder angelockt werden. Der Verbleib der anderen beiden Luchse war zunächst unklar. Im dem Wildpark waren Ende Januar bereits zwei Wölfe entkommen. Ein Tier wurde damals erschossen, ein anderes später überfahren.