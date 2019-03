Hannover

Hilbers: Tarifabschluss schnell auf Beamte übertragen

12.03.2019, 09:06 Uhr | dpa

Niedersachsens Finanzministerium will den Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder möglichst schnell auf die Beamtinnen und Beamten übertragen. Derzeit werde geprüft, ob es möglich sei, die Gehälter wie bei den Landesbediensteten rückwirkend zum 1. Januar zu erhöhen, sagte Ministeriumssprecher Kai Bernhardt am Dienstag. Noch gebe es kein konkretes Datum. Aber: "Das Rechnen wird in den kommenden Tagen beendet." Über den Plan des Finanzministers Reinhold Hilbers (CDU) hatte zunächst die Zeitung "Neue Presse" berichtet.

Der jüngste Tarifabschluss für die Landesbediensteten sieht eine stufenweise Anhebung der Gehälter bei einer Laufzeit von 33 Monaten vor. Der Mindestanstieg soll bei 240 Euro liegen. Die Gehälter sollen rückwirkend zum 1. Januar in einem Gesamtvolumen von 3,2 Prozent steigen, mindestens aber um 100 Euro. 2020 ist eine Erhöhung um weitere 3,2 Prozent vereinbart, mindestens aber 90 Euro. Zum 1. Januar 2021 gibt es nochmals 1,4 Prozent oder mindestens 50 Euro mehr. Hilbers hatte das Ergebnis als große Belastung für den Haushalt bezeichnet. Bei einer angestrebten Übertragung auf die Beamtinnen, Beamten und Versorgungsempfänger koste der Abschluss das Land allein in diesem Jahr voraussichtlich einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag, sagte der CDU-Politiker Anfang März.