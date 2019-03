Finsterwalde

Zwei Autos brennen in Finsterwalde

12.03.2019, 09:08 Uhr | dpa

In der Nacht zu Dienstag haben zwei abgestellte Autos im Gröbitzer Weg in Finsterwalde in Flammen gestanden. Wie die Polizei mitteilte, griff das Feuer des ersten brennenden Wagens auf ein weiteres Auto über, durch die Hitze wurde ein drittes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.