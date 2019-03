Wernigerode

Nächstes Sturmtief: Wetterdienst warnt vor Unwetter im Harz

12.03.2019, 09:18 Uhr | dpa

Zwei Tage nach dem heftigen Sturmtief "Eberhard" hat der Deutsche Wetterdienst für das Harzer Bergland eine neue Unwetterwarnung herausgegeben. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh muss in den oberen Lagen des Mittelgebirges mit Orkanböen gerechnet werden, wie die Meteorologen in Leipzig mitteilten. Es sei ratsam, sich in dieser Zeit nicht im Freien aufzuhalten. Sturmtief "Eberhard" hatte am Sonntag in einigen Regionen ebenfalls Orkanstärke erreicht. Er sorgte für Stromausfälle, umgestürzte Bäume und blockierte Straßen.

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) etwa waren den ganzen Montag damit beschäftigt, ihre Gleise von umgewehten Bäumen und abgebrochenen Ästen zu befreien, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Erst am Abend konnte der Betrieb auf den meisten Strecken wieder aufgenommen werden. Auf der wichtigsten Route zwischen Schierke und dem Brocken ruht der Betrieb indes weiter. Seit Freitag fuhr keine der Dampfloks mehr zum Gipfel. Ob sich das angesichts des neuen Sturmtiefs zeitnah ändert, konnte der HSB-Sprecher zunächst nicht sagen.