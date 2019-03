Wolfsburg

Volkswagen: baldige Entscheidung über Traton-Börsengang

12.03.2019, 09:27 Uhr | dpa

Der Volkswagen-Konzern will sich in den kommenden Tagen zu einem Börsengang der Lkw-Tochter Traton festlegen. "Über den Börsengang entscheiden wir in absehbarer Zeit", sagte VW-Chef Herbert Diess am Dienstag in Wolfsburg laut Redetext. Es müssten aber auch die Bedingungen an den Geld- und Kapitalmärkten stimmen.

"Das wägen wir ab und bewerten es in den nächsten Tagen", so Diess. Gemeinhin wird mit einem baldigen Gang an die Börse gerechnet. Traton besteht aus den VW-Töchtern MAN und Scania sowie der brasilianischen Nutzfahrzeugtochter. VW könnte laut Medienberichten bis zu ein Viertel von Traton an die Börse bringen und damit rund 6 Milliarden Euro erlösen.