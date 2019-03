Frankfurt am Main

Ehemaliger Torhüter Stein: Eintracht sollte Trapp halten

12.03.2019, 10:35 Uhr | dpa

Uli Stein, früherer Schlussmann von Eintracht Frankfurt, hat sich für einen Verbleib von Nationaltorwart Kevin Trapp beim hessischen Fußball-Bundesligisten ausgesprochen. "Wenn es im Bereich des Möglichen ist, würde ich es auf jeden Fall versuchen", sagte Stein am Montagabend in der Sendung "Heimspiel!" im hr-Fernsehen. "Einen Torwart von dieser Qualität findest du nicht häufig." Trapp ist bis zum Saisonende von Paris Saint-Germain ausgeliehen, wo er noch einen Vertrag bis 2020 besitzt. In Paris hat Trapp keine Spielgarantie.