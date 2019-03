Wiesbaden

Mehr Kinder und Jugendliche lernen an Thüringer Schulen

12.03.2019, 10:46 Uhr | dpa

In Thüringen ist die Zahl der Schüler gestiegen. Rund 244 085 Kinder und Jugendliche lernen im Schuljahr 2018/2019 an allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen im Freistaat, wie aus vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach stieg die Schülerzahl im Land um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Nur in Sachsen (+1,5 Prozent) und Berlin (+1 Prozent) fiel der Anstieg stärker aus.

Während die Schülerzahl bei allgemeinbildenden Schulen in Thüringen um 1,1 Prozent zulegte, ging sie bei berufsbildenden Schulen um 0,2 Prozent zurück. Bundesweit sank die Zahl der Schüler um 0,5 Prozent auf knapp elf Millionen.