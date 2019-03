Cottbus

Kohleausstieg: Leag sieht Zukunft weiter im Energiesektor

12.03.2019, 12:19 Uhr | dpa

Die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) sieht ihre Zukunft auch nach dem Kohleausstieg im Energiesektor. Das sagte ihr Chef Helmar Rendez dem "Handelsblatt". Die Leag stehe für Energiekompetenz im Osten Deutschlands. Es sei das klare Interesse der Gesellschafter, des Managements und der Mitarbeiter, das Unternehmen weiterzuentwickeln.

Die Leag baut nach eigenen Angaben einen der größten Stromspeicher in Deutschland. "Wir beschäftigen uns zugleich intensiv mit dem Thema Wärmeversorgung, mit der Digitalisierung der Energiewende, mit virtuellen Kraftwerken", zitiert die Zeitung Rendez.

Die Leag mit Sitz in Cottbus fördert Braunkohle in Brandenburg und Sachsen und betreibt dort auch Braunkohlekraftwerke. Sie hat nach eigenen Angaben rund 8000 Mitarbeiter. In der Lausitz liegt das zweitgrößte Braunkohlerevier Deutschlands, das größte ist das Rheinische Revier in Nordrhein Westfalen.