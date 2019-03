Berlin

Elfjähriger mit angeblicher Pistole vor Schule gesichtet

12.03.2019, 12:24 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Ein elfjähriger Junge ist vor einer Berliner Schule womöglich mit einer Pistole beobachtet worden. Die Schule in der Hakenfelder Straße in Spandau alarmierte am Dienstagmorgen umgehend die Polizei, die einen Streifenwagen zur Adresse des Schülers schickte. Die Polizisten fanden dort den Jungen, aber keine Waffe, wie die Polizei bei Twitter mitteilte. Nun werde zum Verbleib der Waffe und den weiteren Umständen ermittelt.

Ob es sich um eine echte Pistole oder eine Schreckschusswaffe, wie sie in Berlin verbreitet sind, handelte, war nicht bekannt. Von einer Gefahr sei derzeit aber nicht auszugehen, hieß es auf Nachfrage von der Polizei.