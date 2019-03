Düsseldorf

Deutlich weniger Betriebsgründungen in Nordrhein-Westfalen

12.03.2019, 12:31 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Betriebe entstanden. Die Gründungen gingen um 7,4 Prozent auf 26 686 zurück, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. In den beiden Vorjahren war die Zahl der Betriebsgründungen noch gestiegen.

Nach Angaben der Statistiker kann bei diesen Gründungen eine größere wirtschaftliche Substanz vermutet werden als bei anderen Gewerbeanmeldungen. Auch deren Zahl ging 2018 deutlich zurück. Sie sanken um 3,7 Prozent auf 142 390. Schon seit 2014 gehen die Gewerbeanmeldungen zurück. Allerdings wurden 2018 mit 138 200 auch weniger Gewerbe abgemeldet (minus 1,8 Prozent).