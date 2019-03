Suhl

"Redensarten im Visier": Ausstellung im Suhler Waffenmuseum

12.03.2019, 13:29 Uhr | dpa

Wo und warum sich Fuchs und Hase "Gute Nacht" sagen, können Besucher ab Samstag im Waffenmuseum Suhl herausfinden. In einer neuen Ausstellung stehen dort "Sprichwörtliche Redensarten im Visier", wie das Museum mitteilte. Der Ort eigne sich besonders für einen Blick auf Hintergründe und Entstehungsgeschichten von Redewendungen, sagte Kurator und Sprichwort-Experte Rolf-Bernhard Essig am Dienstag in Suhl. Ob es darum gehe, die Flinte ins Korn zu werfen oder sein Pulver trocken zu halten - viele Redensarten stammten aus dem Bereich von Jagd-, Sport- und Militärwaffen.

In der Dauerausstellung werden Sprichwörter etwa anhand eines zweischneidigen Schwerts oder einer Schüssel aus Suhler Porzellan mit Sprung aufgegriffen. In einer Sonderschau werden zudem Themenfelder wie Bildung, Tiere und Religion beleuchtet: Besucher könnten etwa die Schulbank drücken, die Sau rauslassen und sogar den Teufel an die Wand malen, so Essig. Etwa 300 Redensarten werden mit passenden Objekten dargestellt, 400 erwähnt.

Deutschlandweit existieren dem Experten Essig zufolge etwa 300 000 Redensarten. "Jeder nutzt täglich etwa 100 Sprichwörter, ohne es zu merken - quasi auf Schritt und Tritt", so Essig. Und es entstünden immer neue: Nutzten Jugendliche etwa den Satz "Ich habe heute leider kein Foto für dich" für eine Abfuhr, sei das ein Beispiel dafür. "Früher stammten die geflügelten Worte von Schiller, heute kommen sie etwa aus dem Privatfernsehen", sagte Essig.