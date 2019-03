Berlin

Mann bei Raubüberfall schwer verletzt: Rucksack gestohlen

12.03.2019, 13:30 Uhr | dpa

Ein Mann ist im Bezirk Tiergarten durch Schläge schwer verletzt worden. Der 48-Jährige sagte nach Polizeiangaben aus, dass er in der Nacht zum Montag gegen 3.30 Uhr von einem Mann am S-Bahnhof Tiergarten verfolgt und attackiert worden sei. Danach soll der Angreifer den Rucksack des Mannes geraubt haben und zu Fuß geflohen sein. Das Opfer suchte danach die Rezeption eines nahe gelegenen Hotels auf, woraufhin die Angestellten Rettungskräfte alarmierten. Der Überfallene erlitt schwere Kopf- und Rumpfverletzungen und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.