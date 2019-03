Paderborn

DFB-Sportgericht sperrt Uwe Hünemeier für zwei Spiele

12.03.2019, 13:43 Uhr | dpa

Der Zweitligist SC Paderborn muss die kommenden beiden Spiele ohne seinen Verteidiger Uwe Hünemeier bestreiten. Der 33-Jährige wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen seiner Roten Karte in der 45. Minute der Partie am Samstag beim FC Erzgebirge Aue gesperrt, wie der DFB am Dienstag mitteilte. Aufsteiger Paderborn hatte die Begegnung mit 1:2 verloren.