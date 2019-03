Herford

Durch Zufall Kohlenmonoxid im Altenheim entdeckt

12.03.2019, 13:53 Uhr | dpa

Weil der Rettungssanitäter ein Warngerät getragen hat, ist beim Einsatz um einen im Treppenhaus gestürzten Heimbewohner gefährliches Kohlenmonoxid entdeckt worden. In das betroffene Altenheim im westfälischen Vlotho eilten nach dem Alarm des Warngerätes etwa 80 Einsatzkräfte, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr Herford am Dienstag über den Einsatz vom Vortag. In dem Altenheim wurden daraufhin 114 Bewohner, Besucher und Mitarbeiter untersucht. Elf Personen - acht Bewohner und drei Mitarbeiter des Rettungsdienstes - kamen ins Krankenhaus. Im Bereich eines Blockheizkraftwerks entdeckte die Feuerwehr ein Leck und schaltete die Anlage aus. Das gefährliche, geruchslose Gas hatte sich nach ersten Erkenntnissen im Abwassersystem ausgebreitet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Mehrere Medien hatten berichtet.