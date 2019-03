Erfurt

Nach Sturmtief "Eberhard": Thüringenforst mahnt zur Vorsicht

12.03.2019, 13:55 Uhr | dpa

Die Landesforstanstalt hat Waldbesucher zu besonderer Vorsicht geraten. "Auch nach Abflauen der Orkanböen besteht noch für mehrere Tage die Gefahr umstürzender Bäume und herabfallender Äste", erklärte Thüringenforst-Vorstand Jörn Ripken am Dienstag. Sturmtief "Eberhard" war am Wochenende über weite Thüringens hinweggefegt und hatte am Sonntag teils Orkanstärke erreicht. Im Land gab es zahlreiche umgeknickte Bäume, Unfälle und mancherorts auch Stromausfälle.

Ersten Schätzungen zufolge könnten mehrere Tausend Bäume dem Sturm zum Opfer gefallen sein, wie Thüringenforst mitteilte. Allerdings gehen die Waldexperten davon aus, dass deutlich weniger Schäden entstanden sind, als Anfang vergangenen Jahres, als "Friederike" über Thüringen zog. Forstministerin Birgit Keller (Linke) zeigte sich darüber erleichtert: "Nach der Trockenheit und wegen des Borkenkäferbefalls ist der Wald derzeit ohnehin stark in Mitleidenschaft gezogen."