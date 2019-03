Lübbecke

Handball-Zweitligist Lübbecke trennt sich von Trainer

12.03.2019, 13:55 Uhr | dpa

Der Handball-Zweitligist TuS N-Lübbecke hat sich von seinem Chefcoach Aaron Ziercke getrennt. Diese Maßnahme begründete der Verein am Dienstag mit "unüberbrückbaren Differenzen zwischen Mannschaft und Trainer" im Anschluss an das mit 20:21 verlorene Spiel des Tabellensechsten am Samstag beim VfL Lübeck-Schwartau. Ziercke hatte das Team nach dem Abstieg aus der Bundesliga zum 1. Juli 2016 übernommen und in die Erste Liga zurückgeführt. Eine Saison später stieg Lübbecke erneut ab.