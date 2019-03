Neustrelitz

Jüdischer Sprachforscher mit "Daniel-Sanders-Jahr" geehrt

12.03.2019, 15:17 Uhr | dpa

Mit einer Reihe von Veranstaltungen erinnert die Residenzstadt Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) an den jüdischen Sprachforscher Daniel Sanders (1819-1897). Anlass ist der 200. Geburtstag des Demokraten und Gelehrten, der im Ortsteil Alt-Strelitz lebte und arbeitete, wie Bürgermeister Andreas Grund (parteilos) am Dienstag erklärte. Mit Unterstützung des Zentralrats[ der Juden in Deutschland sind unter anderem eine Wanderausstellung, die am Samstag eröffnet werde, mehrere Auszeichnungen und Schüler-Projekte, ein Musical sowie eine Festveranstaltung zum Abschluss des Daniel-Sanders-Jahres am 16. November geplant.

Der Sprachforscher hatte unter anderem ein "Wörterbuch der deutschen Sprache" vorgelegt, das Experten zu den Standardwerken der deutschen Lexika zählen. Sanders Werk geriet nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Vergessenheit. Sie hatten auch Sanders Ehrenbürgerschaft in Neustrelitz streichen lassen. Diese war ihm nach 1990 wieder zuerkannt worden.