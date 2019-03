Chemnitz

Chemnitzer FC bittet Fans um Zusammenarbeit mit Behörden

12.03.2019, 15:26 Uhr | dpa

Nach der umstrittenen Trauerfeier für einen toten rechtsextremen CFC-Fan hat Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC seine Anhänger zur Mithilfe bei der Aufklärung der Vorgänge aufgefordert. Sie sollten ihre Erkenntnisse über die Abläufe in der Fankurve den zuständigen Behörden umgehend zur Verfügung stellen, hieß es in einer Vereinsmitteilung vom Dienstag. "Wir sind nicht bereit, vor den braunen Ideologien zurückzuweichen und uns den Fußball in Chemnitz wegnehmen zu lassen", wurde Klaus Siemon, Insolvenzverwalter des CFC, zitiert.

Persönlich richtete der Verein seinen Appell auch an den eigenen Vorstandsvorsitzenden Andreas Georgi. Er ist zugleich Vorstand des Fanszene e.V. und Mitglied des Fanclubs "Blue Seven Syndrom". Auch er solle seine Informationen zu den Vorgängen in der Fankurve mitteilen, hieß es.