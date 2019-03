Erfurt

Tiefensee betont Thüringens Fortschritte bei Digitalisierung

12.03.2019, 15:55 Uhr | dpa

Nachdem Thüringen einer Studie zufolge bei der Digitalisierung bundesweit den letzten Platz eingenommen hat, unterstreicht Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee die Fortschritte des Landes bei dem Thema. "Gerade die mitteldeutschen Länder Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben mit neun bis elf Prozentpunkten den höchsten Anstieg bei der Abdeckung mit schnellen Internetanschlüssen", erklärte der SPD-Politiker am Dienstag.

In einem am Montag veröffentlichten Ländervergleich des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Berliner Fraunhofer-Institut hatte Thüringen bei der Digitalisierung deutschlandweit am schlechtesten abgeschnitten. Im Bereich Infrastruktur etwa, der auch die Breitbandversorgung berücksichtigt, landete der Freistaat nur knapp vor Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

Tiefensee betonte, dass er "pauschale Urteile" zum Stand der Digitalisierung in den Ländern angesichts unterschiedlicher Voraussetzungen und Strukturen in den Regionen "für schwierig" halte.

Die CDU-Fraktion hingegen sieht in der Studie einen Beleg für die "Innovationsferne" und das "Infrastrukturversagen" der rot-rot-grünen Landesregierung, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hieß. "Der zuständige Minister Tiefensee hat es zu verantworten, dass wir zu einem digitalen Entwicklungsland verkommen sind", erklärte der CDU-Abgeordnete Mario Voigt.