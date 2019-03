Lehre

Diebe stehlen Chips-Anhänger

12.03.2019, 16:01 Uhr | dpa

Ausreichend Knabberspaß für die kommenden Fernsehabende: Unbekannte Diebe haben in Lehre im Kreis Helmstedt einen mit mehreren Tonnen Kartoffelchips beladenen Anhänger eines Sattelzugs gestohlen. Der Fahrer des Lasters habe den Anhänger wegen eines anderen Auftrags am Montag auf einem Autohof abgestellt, teilte die Polizei mit. Als der Lasterfahrer seine Fracht am Dienstagmorgen wieder abholen wollte, sei der komplette Auflieger des Sattelzuges weg gewesen. Die Ermittler gehen von einem Schaden mindestens im mittleren fünfstelligen Bereich aus.