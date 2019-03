Hamburg

FC St. Pauli bestreitet Testspiel gegen Vejle Boldklub

12.03.2019, 16:01 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli bestreitet in der bevorstehenden Länderspielpause ein Testspiel gegen den dänischen Verein Vejle Boldklub. Die Partie gegen den derzeitigen Tabellenletzten der ersten dänischen Liga findet am 21. März unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Hamburg statt, teilte der FC St. Pauli am Dienstag auf seiner Homepage mit.