Zwei Männer wegen Gefangenenmeuterei vor Gericht

12.03.2019, 16:05 Uhr | dpa

Zwei Männer müssen sich seit Dienstag wegen einer Meuterei in der Justizvollzugsanstalt Amberg vor dem dortigen Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den 26 und 29 Jahre alten Angeklagten Gefangenenmeuterei, versuchten schweren Raub und gefährliche Körperverletzung vor. Nach Überzeugung der Anklagebehörde überwältigten die beiden Männer im Januar vergangenen Jahres einen Justizbeamten, um Zugriff auf dessen Schlüsselbund und somit auf den Medikamentenschrank zu bekommen.

Dafür ließ sich einer der beiden von dem Wärter zum Waschbecken außerhalb der Zelle bringen, um einen Eimer mit Wasser füllen zu können. Als der Beamte den Gefangenen wieder in seiner Zelle einschließen wollte, sprang dessen Komplize heraus und überwältigte den Wärter. Die Männer forderten die Schlüssel und nahmen ihm das Funkgerät ab, damit er keine Hilfe rufen konnte. Jedoch wurde eine Kollegin auf die Schreie des Beamten aufmerksam. Gemeinsam gelang es ihnen, die Gefangenen wieder in ihre Zelle zu sperren.

Als die Angreifer später in einen anderen Haftraum gebracht werden sollten, wehrte sich einer der beiden laut Anklage massiv und beschimpfte und verletzte mehrere Beamte. Bei einem der Justizmitarbeiter habe es der Gefangene in Kauf genommen, dass dieser sich mit dem Hepatitis-C-Virus hätte anstecken können. Der Prozess soll am Mittwoch fortgesetzt werden.