Bonn

Ritterburg und Ratsschiff: Denkmalstiftung fördert Sanierung

12.03.2019, 16:12 Uhr | dpa

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz leistet in diesem Jahr Hilfestellung bei der Sanierung von 41 Denkmalen in Nordrhein-Westfalen. Ein wichtiges Projekt sei die Sanierung des historischen Kölner Ratsschiffs, teilte die Stiftung am Dienstag in Bonn mit. Es wurde 1938 gebaut, um Gäste der Stadt in einem repräsentativen Ambiente zu begrüßen.

In Warburg im Osten von NRW geht es darum, die Ruinen einer erst vor wenigen Jahren entdeckten Raubritterburg zu sichern und zu untersuchen. Die evangelische Kirche von 1863 im rheinischen Bornheim soll ebenso erneuert werden wie ein Fachwerk-Bauernhof in Wegberg an der Grenze zu den Niederlanden. Der Hof ist heute ein Refugium für vom Aussterben bedrohte Haustierrassen.

Die Stiftung unterstützt die Denkmaleigentümer, damit diese den Eigenanteil für eine geförderte Sanierung erreichen können. Die Einnahmen der Stiftung stammen etwa zur Hälfte aus Spenden, Erbschaften oder Bußgeldern sowie aus der Lotterie Glücksspirale.