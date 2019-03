Mertesdorf

Radioaktive Substanz auf Mülldeponie bei Trier entdeckt

12.03.2019, 18:24 Uhr | dpa

Auf einer Mülldeponie in der Nähe von Trier ist am Dienstag ein Paket mit einer schwach radioaktiven Substanz entdeckt worden. Die Polizei sperrte den Gefahrenbereich auf der Mülldeponie Mertesdorf daraufhin ab, wie ein Sprecher mitteilte. Eine Untersuchung ergab, dass es sich bei dem Stoff um Uranylacetat handelte. Dieses Material wird in der Wissenschaft verwendet, etwa als Kontrastmittel für Elektronenmikroskope. Die Feuerwehr habe den Stoff fachmännisch entsorgt, sagte der Polizeisprecher. Zur Herkunft des Pakets seien Ermittlungen eingeleitet worden. Über den Vorfall hatte zuvor der "Trierische Volksfreund" berichtet.