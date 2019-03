Düsseldorf

Polizisten fesseln ausgerastete Autofahrerin

12.03.2019, 18:34 Uhr | dpa

Nach einem Auffahrunfall in der Düsseldorfer Innenstadt soll die Verursacherin dermaßen ausgrastet sein, dass Polizisten sie fesseln mussten. Die 39 Jahre alte Autofahrerin sei am Dienstag an einer Kreuzung aus ungeklärten Gründen mit einer solchen Wucht auf einen Wagen aufgefahren, dass gleich mehrere Fahrzeuge vor ihr zusammengeschoben wurden, teilte die Polizei mit.

Während der Unfallaufnahme und der Befragung sei die Frau völlig ausgerastet und habe randaliert. Sie musste laut Polizei von Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei verletzten sich zwei Beamte leicht. Wegen des Verdachts des Drogen- oder Alkoholkonsums wurde die Frau für eine Blutprobe zur Wache gebracht. Ein etwa einjähriges Kind im Auto der Frau blieb bei dem Unfall unverletzt.