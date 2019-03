Ottobrunn

Schwerer Unfall auf A99: Senf behindert die Rettungsarbeiten

12.03.2019, 19:41 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 99 in Oberbayern sind zwei Menschen schwer verletzt worden und rund zwei Tonnen Senf ausgelaufen. Vier Lastwagen waren nach Polizeiangaben in den Unfall zwischen Ottobrunn und Hohenbrunn auf der Münchner Ostumfahrung am Dienstagnachmittag verwickelt. Zwei Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Der Senf erschwerte die Rettungsarbeiten: Die Ladung eines Lastwagens ergoss sich auf der Fahrbahn. Durch die ölhaltige Masse habe die Bergung länger gedauert, sagte ein Sprecher der Polizei. Die beiden schwer verletzten Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Zeitweise war die Autobahn komplett gesperrt, die Aufräumarbeiten sollten bis in den Abend hinein dauern. Die Unfallursache war zunächst unklar.