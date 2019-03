Villingen-Schwenningen

Eishockey-Club Schwenningen verpflichtet Alexander Weiß

12.03.2019, 19:45 Uhr | dpa

Die Schwenninger Wild Wings haben die erste Verpflichtung für die neue Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bekanntgegeben. Stürmer Alexander Weiß kommt von den Grizzlys Wolfsburg nach Schwenningen, wie der Verein am Dienstagabend mitteilte. "Alex hat hier in Schwenningen das Eishockeyspielen erlernt und bringt jede Menge Erfahrung mit", sagte Manager Jürgen Rumrich in der Mitteilung. Zudem verlängerten die Wild Wings den Vertrag mit Kai Herpich um ein Jahr.