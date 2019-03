München

Eisbären bereit für Playoff-Viertelfinale gegen Meister

12.03.2019, 19:59 Uhr | dpa

Pünktlich zum Beginn der Playoffs in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sind die Eisbären Berlin zur Höchstform aufgelaufen. Nach sechs Siegen in Serie treten die Berliner heute mit großem Selbstvertrauen zum ersten Spiel beim deutschen Meister Red Bull München an und haben das neue Ziel Meisterschaft ausgegeben. Allerdings fahren die Berliner als krasser Außenseiter zum Team des ehemaligen Berliner Meistermachers Don Jackson. So wurden die beiden letztjährigen Playoff-Serien im Halbfinale und Finale verloren. Auch in der gerade abgeschlossenen Hauptrunde dominierte der Titelverteidiger die Duelle: Alle vier Spiele gewannen die Münchener.