Frankfurt am Main

Frauenfußball-Pokal: FC Bayern schaltet Frankfurt aus

12.03.2019, 20:49 Uhr | dpa

Vorjahres-Finalist FC Bayern München hat im DFB-Pokal der Frauen das Halbfinale erreicht und Rekordmeister 1. FFC Frankfurt besiegt. Die Münchnerinnen gewannen am Dienstagabend in der Mainmetropole mit 3:1 (2:1) und wurden damit ihrer Favoritenrolle gerecht. Für die Gäste trafen Lina Magull (19. Minute), Fridolina Rolfö (37.) und Jovana Damnjanovic (87.) zum Sieg, zwischenzeitlich hatte Laura Freigang (45.) den Anschlusstreffer erzielt. Der 1. FFC Frankfurt hat 2014 letztmals den Pokal gewonnen, beim FC Bayern datiert der letzte Titel in diesem Wettbewerb aus dem Jahr 2012.

Als möglicher Halbfinal-Gegner des FC Bayern kommt bei der Auslosung am Donnerstag 1899 Hoffenheim in Frage. Die Kraichgauerinnen gewannen das erste Viertelfinale mit 7:1 (2:0) bei Bayer Leverkusen. Offensivspielerin Tabea Waßmuth gelangen drei Tore für die Gäste. Am Mittwoch trifft Borussia Mönchengladbach auf den SC Freiburg (16.30 Uhr), Titelverteidiger VfL Wolfsburg empfängt später (18.00 Uhr) den 1. FFC Turbine Potsdam. In der Bundesliga ist Bayern derzeit Zweiter, Frankfurt belegt Rang sechs.