Lohmar

Peter Orloff hält sich mit Liegestützen und Hanteln fit

12.03.2019, 21:35 Uhr | dpa

Schlagerstar Peter Orloff schaut bei der Feier seines 75. Geburtstages in die Kamera. Foto: Henning Kaiser (Quelle: dpa)

Peter Orloff, Schlagersänger und Dschungelcamper, hält sich mit Liegestützen und Hanteltraining fit. Den Tag seines 75. Geburtstags habe er um kurz nach Mitternacht mit 75 Liegestützen begonnen, sagte er am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur in Lohmar bei Köln. Bei Tourneen habe er immer seine Hanteln und seine Jogging-Sachen dabei. "Ich erfülle mein Leben mit viel Sport, aber auch mit viel Freude. Ich genieße einfach alles, was mir begegnet", sagte er bei seiner Geburtstagsfeier.

Orloff, der kürzlich für die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Dschungel war, würde etwas Ähnliches nach eigenen Angaben "sofort noch mal machen". Denn dort habe er Wichtiges über sich selbst erfahren. "Ich habe mich immer für jemanden gehalten, der jede Herausforderung annimmt. Aber wenn die Situation kommt, ist die Frage, ob man so ist, wie man glaubt zu sein." Er habe sich im Dschungel so gegeben, wie er wirklich sei.

Unter Orloffs Geburtstagsgästen waren auch Volksmusiker Heino (80), die Schlagersänger Chris Andrews (76) und Graham Bonney (75) sowie Wolfgang Schwalm (64) von den "Wildecker Herzbuben". Während Heino nach eigenen Angaben als Geschenk eine Fünf-Liter-Flasche Rotwein mitbrachte, schenkte Andrews einen Frühstückskorb mit Spezialitäten aus dem Münsterland.