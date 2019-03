Magdeburg

NordLB beschäftigt erneut die Finanzpolitiker des Landtags

13.03.2019, 01:24 Uhr | dpa

Die Landeshilfen für die schwer angeschlagene Norddeutsche Landesbank (NordLB) beschäftigen erneut die Finanzexperten des Magdeburger Landtags. Bei ihrer Sitzung heute diskutieren die Abgeordneten, welche Unterstützung aus Sachsen-Anhalt bei der Rettung der NordLB in Frage kommt. Eine Entscheidung für eine Option soll es noch nicht geben. Bis Anfang April müssen laut Finanzminister André Schröder (CDU) die nötigen Beschlüsse fallen. Die NordLB braucht nach Milliardenverlusten mit Schiffskrediten und höheren Anforderungen der Aufsicht dringend 3,5 Milliarden Euro. Seit Wochen wird um eine Lösung gerungen.

Den größten Anteil an der Landesbank hält Niedersachsen, auch zahlreiche Sparkassen sind beteiligt. All diese Akteure sind zur Rettung der NordLB bereit und haben hohe Summen zugesagt. Sachsen-Anhalt hält knapp 6 Prozent an der Bank und müsste nach jetzigen Planungen für 198 Millionen Euro einstehen. Scheitert die Rettung, droht die Abwicklung der Bank. In diesem Fall fürchten vor allem die Sparkassen um ihr Geschäftsmodell. Bei einer Sondersitzung der Finanzpolitiker vor einer Woche hatte Schröder verschiedene Optionen vorgestellt, die von Bürgschaften bis zu Krediten reichen.