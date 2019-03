München

Bayerns Taxifahrer protestieren gegen Pläne des Verkehrsministers

13.03.2019, 01:42 Uhr | dpa

Bayerns Taxi-Unternehmen wollen heute gegen die geplante Öffnung des Fahrdienstmarktes protestieren. Der deutsche Taxi- und Mietwagenverband (BZP) hat angekündigt, dass die großen Taxiunternehmen in der Landeshauptstadt ab 10.00 Uhr keine Aufträge mehr annehmen werden. "Wir wollen mit der Aktion zeigen, wie teuer es wird und was konkret passiert, wenn das Taxi nicht mehr da ist", sagte ein Verbandssprecher. Auch Taxi-Vermittlungen in anderen bayerischen Städten wollen sich den Protesten anschließen - unter anderem in Nürnberg, Augsburg und Regensburg.

In München wollen die Taxifahrer zusätzlich in Sichtweite der Staatskanzlei demonstrieren. Die Proteste richten sich gegen die Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der wesentliche Auflagen für neue Fahrdienste wie zum Beispiel Uber streichen will. Zuletzt hatten in Berlin rund 700 Taxifahrer gegen das Eckpunktepapier aus dem Bundesverkehrsministerium demonstriert.