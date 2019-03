Bad Hersfeld

Bad Hersfelder Festspiele stellen Ensemble für 2019 vor

13.03.2019, 01:44 Uhr | dpa

Die Bad Hersfelfer Festspiele präsentieren heute Mitglieder ihres Ensembles für die Theatersaison im Sommer. Dabei sein wird unter anderem die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin Marianne Sägebrecht. Die 73-Jährige wirkt im Stück "Der Prozess" mit. Mit dem Klassiker von Franz Kafka wird Intendant und Regisseur Joern Hinkel das renommierte Freilicht-Theaterfestival am 5. Juli eröffnen.

Sägebrecht spielte in "Der Rosenkrieg" bereits mit Weltstars wie Michael Douglas und Danny DeVito. In Bad Hersfeld übernimmt sie die Rolle der Haushälterin von Josef K. Den Hauptdarsteller wird Ronny Miersch spielen. Er wird sich heute ebenso vorstellen wie Thorsten Nindel ("Lindenstraße", ARD) und Markus Majowski ("Die Dreisten Drei", Sat.1.), der bereits in jüngster Vergangenheit bei den Freilicht-Festspielen in der Stiftsruine mitwirkte.