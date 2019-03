Schwarzheide

BASF gibt Ausblick für Standort Schwarzheide

13.03.2019, 02:54 Uhr | dpa

Das Chemieunternehmen BASF will für seinen Lausitzer Standort Schwarzheide heute Bilanz ziehen und einen Ausblick auf das Jahr 2019 geben. Auch über die Weiterentwicklung des Standorts und die Personalentwicklung wird die Geschäftsführung nach eigenen Angaben sprechen.

Der Chemieriese will das Werk in Schwarzheide ausbauen. Im Februar hatten der Aufsichtsratschef der BASF Schwarzheide GmbH, Uwe Liebelt, und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Ludwigshafen eine entsprechende Erklärung unterzeichnet. In Schwarzheide werden unter anderem Kunststoffe für Schuhe, Schaumstoffe für U-Bahn-Wagen sowie Autolacke hergestellt.

Auch im Abschlussbericht der sogenannten Kohlekommission ist die BASF Schwarzheide enthalten. Die Kommission hatte Vorschläge zum Ausstieg aus der Braunkohle bis spätestens 2038 vorgelegt. Darin wird etwa die Errichtung eines großen Umschlagterminals genannt - wegen der Nähe zur neuen elektrifizierten Bahnstrecke Richtung Polen, der "niederschlesischen Magistrale".