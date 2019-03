Aschau im Chiemgau

Heiliges Aschauer Grab wieder belebt: Auferstehungsspiel

13.03.2019, 03:04 Uhr | dpa

Das Heilige Grab im ehemaligen Augustiner-Chorherrnstift in Höglwörth (Bayern) ist bunt erleuchtet. Foto: Matthias Schrader/Archiv (Quelle: dpa)

Im oberbayerischen Aschau im Chiemgau wird zu Ostern ein jahrhundertealter christlicher Brauch neu belebt. In der dortigen Pfarrkirche wird erstmals seit Jahrzehnten das Heilige Grab wieder aufgebaut. Die dreistöckige, zehn Meter hohe Anlage stammt aus dem späten Barock, sie ist eine der größten in Bayern. Sie füllt den historischen Altarraum der Pfarrkirche und dient als Kulisse für ein zweiteiliges Auferstehungsspiel. Beim ersten Teil wirken 30 Laiendarsteller aus der Region mit. Beim zweiten Teil sind es 60 Schauspieler, hinzu kommen gut 50 Chormitglieder.

Nach einer umfangreichen Restaurierung ist das Heilige Grab von Aschau heute bei einer Pressekonferenz erstmals seit 60 Jahren wieder vollständig zu sehen. Die Restaurierungskosten in Höhe von rund 350 000 Euro trug im Wesentlichen das Erzbistum München und Freising. Erstmals dokumentiert ist das Grab 1618. In zahlreichen katholischen Kirchen stehen zu Ostern Heilige Gräber, zumeist als kleiner Andachtsort mit Blumen und einer Christusfigur. Ein bekanntes Heiliges Grab gibt es etwa in Höglwörth im Berchtesgadener Land, es wird alle drei Jahre aufgebaut.