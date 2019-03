Karlsruhe

2000 Liter Tenside ausgelaufen: lange Sperrung der A8

13.03.2019, 05:09 Uhr | dpa

Auf der A8 bei Karlsruhe haben sich 2000 Liter Tenside über die Fahrbahn ergossen und für eine lange Sperrung gesorgt. Die Reinigung der Fahrbahn werde voraussichtlich bis 6 Uhr am Mittwochmorgen andauern, teilte die Polizei in der Nacht mit. Tenside sind etwa in Spülmitteln enthalten und bekommen eine schmierige Konsistenz, wenn sie mit Wasser gemischt werden. Der Deutsche Wetterdienst sagte für die Region Regen voraus - bis zum späten Abend blieb es jedoch trocken. Weshalb die Behälter auf dem Unfallwagen leck schlugen, war zunächst unklar.

Die A8 war in der Nacht in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen dem Dreieck Karlsruhe und Pforzheim-Ost voll gesperrt. Auf der A5 blieb vom Autobahndreieck bis zum Parkplatz Hagsfeld ein Fahrstreifen gesperrt. Die Polizei empfahl, die Unfallstelle großräumig zu umfahren - etwa über die A81 oder die A6.