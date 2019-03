Lucka

Fahrradfahrer in Lucka von Lastwagen erfasst

13.03.2019, 06:27 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Radfahrer in Lucka (Landkreis Altenburger Land) schwer verletzt worden. Der Fahrradfahrer war am Dienstag beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Dabei hatte er nach Angaben der Polizei nicht nach rechts oder links geschaut und somit das nahende Fahrzeug übersehen. Der zwischen 60 und 70 Jahre alte Mann erlitt schwere Verletzungen am Kopf und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.