Sandhausen

Diekmeier soll SVS als Aushilfskapitän zum Klassenerhalt führen

13.03.2019, 06:35 Uhr | dpa

Als Aushilfskapitän will Routinier Dennis Diekmeier den abstiegsgefährdeten SV Sandhausen zum Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga führen. "Ich bin ein Typ, der mit seiner Erfahrung vorangehen möchte, und das habe ich von der ersten Minute an gezeigt", sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Am Sonntag hatte der ehemalige Bundesliga-Profi, der erst im Winter gekommen war, den SVS zum ersten Mal als Kapitän aufs Feld geführt. Mit ihm als Anführer feierte der Tabellen-17. im Abstiegskampf einen wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg beim 1. FC Magdeburg.

Der eigentliche Kapitän ist und bleibt Stefan Kulovits. Da der Österreicher derzeit aber häufiger auf der Bank sitzt, übernahm in den Vorwochen Denis Linsmayer das Amt. Nach dem 0:3 gegen den FC Erzgebirge Aue reagierte Trainer Uwe Koschinat: "Denis hat immer Verantwortung übernommen, aber zuletzt hat er sich vielleicht zu viel Druck auf seine Schultern gepackt", sagte der 47-Jährige. "Dennis Diekmeier hat die nötige Autorität und die nötige Qualität. Meine Entscheidung steht: Wenn Stefan Kulovits nicht spielt, wird er die Mannschaft anführen."

Am Samstag (13.00 Uhr) trifft Sandhausen im Heimspiel auf den FC St. Pauli. Für Diekmeier, der jahrelang für den Hamburger SV spielte, ist das Duell etwas Besonderes: "Es wird hart, aber gegen Pauli ist es immer geil. Wir wollen da weitermachen, wo wir in Magdeburg aufgehört haben."