Hamburg

"Halbwegs passabler" Frühling von Montag an in Hamburg

13.03.2019, 06:43 Uhr | dpa

In Hamburg lässt der Frühling wohl noch bis Anfang nächster Woche auf sich warten. "Der Frühling fand dieses Jahr Mitte Februar statt, eher nicht jetzt. Der lässt weiterhin auf sich warten", sagte Manno Peters vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg. Bis zum Wochenende sei in Hamburg mit Temperaturen von sieben bis acht Grad zu rechnen, am Freitag mit höchstens elf Grad, dazu zeitweiliger Regen.

Dabei wird es nach Angaben des Meteorologen windig bis stürmisch. Die Tiefdruckgebiete, unter ihnen "Heinz" und "Igor", lösen sich ab. Von Montag an scheint dann teilweise die Sonne. "Mit zeitweise 13 Grad erreicht uns Anfang der Woche ein halbwegs passabler, aber kein durchgreifender Frühling", sagte Peters. Dieses Wetter sei für die jetzige Jahreszeit auch angemessen.