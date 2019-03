Frankfurt am Main

Andreas Möller zur Hütter-Sperre: "Das macht man nicht"

13.03.2019, 07:47 Uhr | dpa

Der frühere Fußball-Weltmeister und Profi von Eintracht Frankfurt, Andreas Möller, hat die Sperre von Cheftrainer Adi Hütter für das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr) bei Inter Mailand kritisiert. "Er hat sich in seiner Karriere nichts zu Schulden kommen lassen. Ihm mit einem Tritt gegen eine Flasche das Spiel wegzunehmen, das macht man nicht", sagte der heute 51-Jährige beim Frühjahrsempfang des Fußball-Bundesligisten am Dienstagabend. Hütter hatte aus Ärger um einen nicht gegebenen Elfmeter beim 0:0 im Hinspiel eine Trinkflasche weggetreten, war des Innenraums verwiesen und von der Europäischen Fußball-Union automatisch gesperrt worden.

Andy Möller ist begeistert über die sportliche Entwicklung und den Erfolg seines ehemaligen Arbeitgebers. "Es ist eine tolle Mannschaft. Ich denke noch an die Zeit, als Frankfurt Lichtjahre von der Champions League entfernt war", sagte er über den Bundesliga-Tabellenfünften. Nun sein das Ziel erreichbar: "Die Eintracht hat es verdient."