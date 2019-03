Schwarmstedt

Leerstehendes Haus in Schwarmstedt abgebrannt

13.03.2019, 07:56 Uhr | dpa

Ein leerstehendes Wohnhaus ist in Schwarmstedt (Landkreis Heidekreis) vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zum Mittwoch niemand, zehn Bewohner angrenzender Häuser mussten jedoch vorsorglich in Sicherheit gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnhäuser konnte verhindert werden. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar. Der starke Wind erschwerte laut Feuerwehr die Löscharbeiten und führte zu starkem Funkenflug, der die Gebäude in unmittelbarer Nähe gefährdete. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort. Einem Sprecher zufolge dauern die Löscharbeiten vermutlich noch bis zum Vormittag an.