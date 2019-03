Lingen (Ems)

Bischof Bode fordert Kirche zu mehr Transparenz auf

13.03.2019, 08:10 Uhr | dpa

Als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche hat der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode seine Mitbrüder zu Offenheit aufgerufen. "Nur eine Kirche, die reinen Herzens ist, sich in die Karten schauen lässt und transparent ist, lauter und ohne Doppelmoral, die sich der Wirklichkeit stellt, wird Vertrauen wiedergewinnen", sagte Bode am Mittwochmorgen in seiner Predigt vor den Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz in Lingen. Unter anderem forderte er, dass die Kirche hörfähig sein und Macht und Vollmacht mit allen Kirchenmitgliedern teilen müsse.

Am Mittwoch will der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz, der Trierer Bischof Stephan Ackermann, die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand zur Aufarbeitung und Prävention bei den Fällen sexuellen Missbrauchs informieren. Geplant ist, dass die Bischöfe sich zum Ende ihrer Frühjahrstagung am Donnerstag auf Verbesserungen bei der Aufarbeitung verständigt haben.