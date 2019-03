Rinteln

Ehemann nach Tod von 22-Jähriger weiter auf der Flucht

13.03.2019, 09:27 Uhr | dpa

Vom Ehemann einer in ihrer Wohnung in Rinteln (Landkreis Schaumburg) tot aufgefundenen 22-jährigen Frau fehlt weiterhin jede Spur. Es gebe in dem Fall keine neue Entwicklung, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Bückeburg am Dienstag mit. Die Frau war Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ihr 27-jähriger Mann ist dringend tatverdächtig und wird mit Haftbefehl gesucht. Zu den Todesumständen hatten die Ermittler zunächst keine näheren Angaben gemacht. Unklar blieb auch, ob eine Tatwaffe gefunden wurde.