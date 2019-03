Eckernförde

ZOB in Eckernförde wegen Ölspur gesperrt

13.03.2019, 09:55 Uhr | dpa

Wegen einer etwa 100 Meter langen Ölspur musste in Eckernförde am Mittwoch das gesamte Gelände des ZOB gesperrt werden. Vermutlich handelte es sich um Hydrauliköl, dass bei der feuchten Wetterlage zu enormer Glätte führen kann, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stammt das Öl von einem Bus. Demnach ist es auch an weiteren Stellen auf der Buslinie zu Verschmutzungen der Fahrbahn gekommen. Die Bushaltestellen am ZOB wurden während des Einsatzes an die angrenzende Straße Reeperbahn verlegt. Die Feuerwehr versuchte vor Ort das Eindringen des Öls in die Kanalisation und den Erdboden zu verhindern. Die Reinigungsarbeiten könnten Polizeiangaben zufolge noch bis Mittags andauern.