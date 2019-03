Cuxhaven

SPD-Fraktion will Sonderzahlung für Beamte wieder einführen

13.03.2019, 11:10 Uhr | dpa

Die niedersächsische SPD-Fraktion will Beamtinnen und Beamten künftig wieder eine jährliche Sonderzahlung gewähren. "Wir müssen die Attraktivität des Landesdienstes aufrechterhalten", begründete SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder am Mittwoch auf einer Klausurtagung der Landtagsfraktion in Cuxhaven. Favorisiert werde ein Festbetrag. Über die Höhe müsse sich die SPD noch mit dem Koalitionspartner CDU einigen. Sie hänge von der Steuerschätzung im Mai ab. Auch die Besoldung von Grund-, Haupt-, und Realschullehrern soll nach dem Willen der SPD-Fraktion erhöht werden. Ob dies ähnlich wie in Bremen auf eine stufenweise Anhebung des Einstiegsgehalts auf die Besoldungsgruppe A13 hinauslaufe, sei noch nicht entschieden.