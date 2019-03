Berlin

Radfahrerin von Auto angefahren und schwer verletzt

13.03.2019, 11:16 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist in Berlin-Pankow von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 28-Jährige war nach Angaben der Polizei am Montagabend mit ihrem Rad auf der Hermann-Hesse-Straße unterwegs. Auf Höhe der Heinrich-Mann-Straße fuhr sie links an einem abbiegenden Bus vorbei und wurde dabei von dem Wagen eines 32-jährigen Fahrers erfasst. Die Radlerin erlitt einen Beckenbruch und wurde stationär im Krankenhaus behandelt.